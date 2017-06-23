Старейшую мед библиотеку выселяет из здания фирма, аффилированная с Кернесом

В медицинской библиотеке, на площади Поэзии, 5 книги не выдают почти месяц. Технические причины, указанные в объявлении, - это предстоящий переезд учреждения. Новый собственник потребовал освободить занимаемые помещения. В фондах старейшей на постсоветском пространстве библиотеки - более миллиона книг. Здесь можно найти сведения о медицине, начиная с 17 века.

Николай Голобородько, доктор медицинских наук:

Там сосредоточены раритеты мировой значимости и такие издания, которых нет ни в Украине, ни в мире. Назову ключевые - работы Иван Пертовича Павлова, академика, лауреата Нобелевской премии по функции ЦНР.

Для того чтобы подержать раритеты в руках нужно было ждать 5 дней. Книги читателям доставляли из Васищево. Туда, в здания бывших аптечных складов, уникальные фонды переселили еще в конце прошлого века. Теперь же усложняется и сам путь к знаниям. Читателям, а их у библиотеки 10 тысяч, придется отправляться за город, поясняет краевед Михаил Красиков.

Михаил Красиков, член Консультативного совета по охране культурного наследия Хар. обл. при ХОГА:

Предлагается, чтобы библиотека находилась в лесу, ну им хорошо дышиться в этом лесу, я так думаю. За чертой города Харькова, в туберкулезном детском действующем санатории. Доехать туда на общественном транспорте нет никакой возможности. В тех комнатах, куда должна переселиться библиотека, не была проведена ни дезинфекция, ни ремонт. Там даже нет туалета и воды.

Если верить навигатору, от станции метро "Победа" до детского санатория можно добраться двумя способами - на автобусе по окружной и затем 8 минут пешком либо по проспекту победы с двумя пересадками на маршрутках.

Выбираем второй маршрут. Детский санаторий находится в стороне от окружной. Социальный автобус, стоимостью 1 гривна, курсирующий к самому детскому учреждению от проспекта Победы, здесь - редкость. Частота его рейсов зависит от нужд самого санатория. Это подтверждает главный врач учреждения, к которой проводит охрана. С порога Елена Ковалевская заявляет - комментировать переезд библиотеки не будет.

Елена Ковалевская, главврач детского туб. санатория:

Все, что вы хотите услышать по работе нашего учреждения - с удовольствием. - Так это же тоже имеет отношение к вашей работе. - Это не относится к работе, это пустое здание стоит.

Санаторий сейчас работает. Принимает детей со всей области. Он принадлежит департаменту здравоохранения облгосадминистрации. После звонков за закрытой дверью, туда же рекомендует обращаться Ковалевская и с просьбами показать предполагаемое место размещения медбиблиотеки.

Решения, в принципе ведь нет о передаче, поэтому на сегодняшний день говорить не о чем. Обращайтесь в облраду за комментариями, они дадут... Рассматриваются несколько вариантов. Будет ли библиотека переезжать к нам или не к нам, этот вопрос не решен.

Правда, новостям АТН в отличие от главного врача тубсанатория получить комментарий в профильном департаменте не удалось. Чиновники весь день находятся вне доступа. Между тем в самой библиотеке готовятся к переезду. Директор учреждения Ирина Бражник отказалась давать комментарий на камеру, но по телефону заверила - новый адрес библиотеки - туберкулезный санаторий. Здание там железобетонное и ему нужен незначительный ремонт. Деньги для этого, говорит Бражник, якобы выделены. Чехарды с перемещением можно было избежать, если бы здание на Поэзии, 5, как памятник архитектуры, находилось в собственности громады. Вот только в 2010-м году благодаря решению сессии горсовета его выкупила частная фирма, аффилированная с тогда еще исполняющим обязанности мэра Геннадием Кернесом. В ее собственности это здание находится и сейчас.

Дмитрий Булах, глава правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр":

Фирма "Фестина" непосредственно связана с Геннадием Кернесом. По сути, является его фирмой. Объясню почему. У этой фирмы два учредителя - это Андрей Шаптало и фирма "Финекс Капиталл". Один из учредителей "Фестино" - это Андрей Шептало, является коммерческим директором парка Горького и одновременно мужем Ольги Кирилловой, которая является совладельцем отеля Националь. Компания "Финекс-капиталл" - Геннадий Кернес в декларациях ежегодно указывает, что она является управляющей компанией ее активами и он ежегодно получает дивиденды.

Порядка 1200 квадратных метров выкупили за каких-то 100 тыс. долларов, рассказывает Дмитрий Булах. В 2010 году за такие деньги можно было купить хорошую "трешку". Фирме же связанной с Кернесом посчастливилось за эти деньги купить целый 3-этажной особняк в историческом центре. При этом сейчас, когда представители общественности подняли этот вопрос, у мэра один ответ - сделка проведена, городской бюджет свои деньги получил.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

То, что я хочу сказать по поводу дирекции, не фонда, а дирекции библиотеки, не передергивайте, пожалуйста, в 2011 году город Харьков получил за это деньги.

Правда, Геннадий Кернес скромно умолчал о том, что только за 2016 год, фирма "Финекс-капитал", учредитель фирмы-покупателя библиотеки, заплатила ему 10 миллионов гривен дивидендов. Что в четыре раза превышает сумму, которая поступила в бюджет за здание на Поэзии, 5, даже если считать по курсу этого года.