Как будет проходить медицинская реформа в условиях борьбы с пандемией?

Старт очередного этапа медицинской реформы в условиях борьбы с пандемией. В апреле в Украине в рамках реформирования вторичного звена стартовала программа медицинских гарантий.

Речь идет о распределении денег государственного фонда между больницами, которые подписали договоры с национальной службой здоровья Украины.

Механизм, как и во время работы первичного звена, то есть семейных врачей - деньги идут за пациентом. Служба здоровья заключает договоры с учреждениями, которые могут и берутся лечить конкретных больных от конкретных заболеваний, а также платят им за лечение пациентов.

А вот содержание больниц и развитие будет происходить за счет местных бюджетов. Таким образом, считают чиновники от медицины, общинам выгодно будет развивать свою медицину и покупать новую аппаратуру.

Кроме того, учить врачей, чтобы получать бюджетные средства.

Таким образом, говорят чиновники, им удалось перераспределить деньги так, чтобы увеличить финансирование стратегических направлений - лечение инфарктов, инсультов, онкозаболеваний, родовспоможение. Во-вторых, профинансировать тех, кто действительно готов лечить.

Оксана Мовчан, председатель НЗСУ

Друга диспропорція – це лікування конкретних захворювань. Візьмемо, наприклад, інсульти, коли лікування препаратами, які можуть призвести до інвалідності, та лікування препаратами, які повертали до життя, обходились державі в однакову суму. Як і такі лікарні, де інсульти лікують активованим вугіллям, а де проводять якісну терапію. До 2020 року за ці два види лікування держава сплачувала однаково.

К отдельному специалисту пациент сможет попасть по некоторым алгоритмам: по направлению от семейного врача, ургентно при помощи «скорой» или же по личным договоренностям, если человек из Харькова, например, хочет лечиться у специалиста из Киева, и он согласен.

За такой выбор также заплатит государство.

Харьковская область получает более 2 миллиардов гривен на лечение. На Харьковщине 130 больниц получили предложения заключить договор со службой здоровья. Определены 3 заведения, которые будут оказывать помощь при инфарктах, 9 - при инсультах, 21 - роженицам, в частности, 6 - в сложных случаях, еще 47 должны проводить онкоосмотры.

Сохранено финансирование для учреждений психиатрической помощи, лечения туберкулеза, оказания стоматологической помощи. 17 больниц в регионе смогут лечить больных коронавирусом. У них, говорят чиновники, будут два договора.

Все заведения получают аванс, в частности, инфекционные больницы по основным направлениям, кроме этого, отдельные средства - за работу в режиме пандемии.

Андрей Виленский, директор департамента договорной работы НСЗУ

Инфекционные больницы имели возможности и получили финансирование по терапевтическому пакету, то есть это пакет без хирургических вмешательств. Что касается больниц, предоставляющих пока помощь по CОVID-19, то будет отдельный пакет, и дальше мы проговорим его с правительством.

Оксана Мовчан, председатель НЗСУ

Будуть додатково виділені гроші, більш 72 млрд гривень, щоб вони не поставили під загрозу лікування інших людей, це дуже важливо. С другої сторони, виділені спеціальні лікарні, щоб розділити потоки пацієнтів, та не було зараження, які не мають коронавіруса, й щоб ми могли консолідувати обладнання, ліки для хворих на «ковід».

В Национальной службе здоровья говорят, что они уже подготовили документ, по которому Кабмин в ближайшее время должен эффективно распределить дополнительное финансирование для борьбы с пандемией между больницами.

Кроме этого, считают уже представители пациентских организаций, благотворительная и волонтерская помощь доказывает общинам, что необходимость инвестирования в больницы существенная.

Инна Иваненко, исполнительный директор БФ Пациенты Украины

Сьогодні незалежно від статусу, незалежно від сум на рахунках, незалежно від годинників на руках, всі ми можемо опинитись в одній й тій самій державній українській лікарні, й кожен, й чиновник - може оцінити той стан, в якому перебуває нереформована медична система України: обшарпані стіни. Й нестачу обладнання, персоналу та лікування. Й я надіюсь, що після того, як ми пройдемо цю складну ситуацію, тема реформування медицини перестане бути полем для піару.

В Национальной службе здоровья подтвердили, что в дальнейшем планируют сохранить такую систему финансирования больниц, чтобы платить за проведенное и спрогнозированное лечение пациентов.

А в случае эпидемий и чрезвычайных ситуаций в государстве должны создать отдельный фонд, отмечают специалисты.