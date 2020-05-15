Страны ЕС начали частично открывать внутренние границы

Балтийские страны Латвия, Литва и Эстония 15 мая открыли между собой границы, ослабляя ограничения на передвижение, введенные во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

Граждане этих трех стран вновь могут пересекать границы свободно, но те, которые прибыли из других государств, обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию, пишет Голос Америки.

Руководители Европейского союза выразили надежду, что в ближайшее время другие страны ЕС, где ситуация с эпидемией похожа, смогут открывать границы.

Латвия, Литва и Эстония - небольшие государства со сравнительно низкой плотностью населения, оказались среди наименее пораженных COVID-19 стран континента. По данным университета Джонса Хопкинса, там умерли, соответственно, 9, 54 и 62 человека от коронавируса.

К этой балтийской зоне пригласили присоединиться также Польшу и Финляндию. 15 июня, согласно отдельным договоренностям, должны открытые границы между Австрией, Германией, Швейцарией и Францией.

ЕС опасается повторных волн эпидемии, но летний туризм в Европе обычно приносит около 150 млрд евро, и провал туристического сезона станет еще одним ударом для отягощенной последствиями эпидемии экономики европейских стран.

"Сейчас мы начинаем думать о лете и даже дальше, а также о местах, куда мы любим ездить. Это означает постепенные, осторожные шаги в сторону восстановления путешествия с учетом советов ученых ... Нам нужно осторожно заново открыть границы в Европе", - сказала комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Каждая страна Евросоюза самостоятельно решает, как и когда отменять карантин, и во многих государствах людям сейчас рекомендуют не путешествовать за границу.

Напомним, ранее Словения первой в Европе объявила об официальном прекращении эпидемии COVID-19 в стране. Однако граждане по-прежнему должны будут следовать основным правилам, направленным на предотвращение распространения болезни.

Также, Франция и Германия договорились о совместном контроле на границе в связи с пандемией. Совместный контроль будет также распространяться на границу со Швейцарией и Австрией.