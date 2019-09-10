Страсти вокруг проспекта Жукова. Продолжение. На чью сторону стал суд?

Мария Тахтаулова руководит филиалом восточного отделения Украинского института национальной памяти и в Окружном административном суде, где рассматривали дело, выступала в качестве третьей стороны. Требование у истцов было - признать противоправным и отменить решение городского совета, которым проспекту имени Петра Григоренко вернули имя советского маршала Жукова. Аргументы - нарушение закона о декоммунизации, как рассказала Мария Тахтаулова, в законе четко прописана эта норма, и она рада, что суд правильно ее объяснил:

Мария Тахтаулова, руководитель Северо-Восточного отдела УИНП

Власне, заборона стостується осіб, які обіймали посади вище секретаря районного, і відповідно, особа Жукова підпадає під дію цього закону Ми, по-перше, будем радіти і радіємо, що в Україні діє закон, і тут треба віддати належне судді Тітову за те, що було прийнято законне рішення

Скандал вокруг проспекта, который носил то имя Жукова, то имя Григоренко, возник весной, когда внеочередные парламентские выборы стали реальностью, и мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о создании своей партии.

Тогда же появилась информация о возможном возвращении имени Жукова проспекту, на что правые активисты перед созывом актива новой партии во Дворце Спорта повалили бюст Жукова. Бюст восстановили, но с вопросом переименования Кернес перешел от слов к делу. Имя маршала Жукова проспект носил до 2016 года, когда в рамках процесса декоммунизации проспект назвали в честь генерала Петра Григоренко (участника Второй мировой войны, правозащитника и борца со сталинским режимом).

В течение нескольких лет это не вызвало никаких споров среди жителей Харькова, пока на сайте горсовета в мае не зарегистрировали соответствующую петицию, которую поддержал сам Кернес. В социальных сетях сразу начали появляться сообщения о том, что бюджетников заставляют подписываться под инициативой. Меньше чем за двое суток петиция все-таки набрала необходимое количество голосов и стала первой инициативой, которую вынесли на сессионное рассмотрение за все время существования института электронных петиций.

Топонимическая комиссия неожиданно вспомнила что Жуков, по их мнению, к декоммунизации отношения не имеет, и управляемое большинство поддержало Кернеса и проголосовало за возвращение имени Жукова проспекту, несмотря на протесты горожан за окнами горсовета и в сессионном зале:

Геннадий Кернес, мэр Харькова (архив)

Констатин Георгеевич Жуков, маршал Победы, подчеркиваю, рассматриваем как возвращение исторического названия и как военачальника, который освобождал и Украину, и Харьков, и Европу, а что касается исторического мнения, то вот столько мы получили против памятника, а вот за столько - подними Саша – за.

Борис Редин был тогда среди тех, кто пытался объяснить депутатам и мэру, что «обратная декоммунизация» может привести к эскалации конфликтов на улице, она незаконна и будет опротестована:

Борис Редин, активист

Решение горсовета было принято с нарушением процедурных норм - это правда, они поспешили, не выдержали, им нужно было срочно перед выборами снести эту палатку и сделать «маршала Жукова», но они сделали обе попытки, обе в конце концов провалились. Люди просто-напросто не знают истории, почему это декоммунизируют, какие были события, этому не учили в школе, в школе учили другому.

Почти сразу после сессии Геннадий Кернес подписал решение о переименовании проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова, и коммунальщики начали менять таблички на домах, а неизвестные эти таблички срывали. Сейчас местные жители в большинстве своем негативно восприняли решение суда о незаконном переименовании и хотят, чтобы проспект носил имя Жукова:

Александр Блох, житель проспекта Жукова

«Жукова» есть «Жукова» - А вы проживаете где-то здесь. - Да на Олимпийском, рядышком, напротив памятника, «Жукова» пусть так и остается!

Один из истцов, Дмитрий Булах, говорит, что даже если горсовет обратится в апелляционную инстанцию, они уверены, что решение останется. Ведь в нем говорится о том, что возвращением имени Жукова проспекту горсовет нарушил, по меньшей мере, три закона - о декоммунизации, о переименовании улиц и о доступе к публичной информации.

Дмитрий Булах, истец, соучредитель ХАЦ

Мы сейчас подождем решения апелляционной инстанции, думаю, процентов 95, что решение устоит, и если горсовет опять откажется исполнять решение апелляции, я думаю, мы просто собственноручно поменяем таблички на таблички с правильным наименованием в соответствии с законом.

Сегодня же поступила реакция от Харьковского горсовета. Они будут подавать апелляционную жалобу. Об этом Геннадий Кернес написал в соцсетях, цитирую: "Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя проспекту именно в рамках так называемого "Закона о декоммунизации", поскольку Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма".