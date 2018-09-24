Стрельба в Занках: в Апелляционном суде начали рассмотрение жалоб 23 подозреваемых

Рассмотрение жалоб защитников 23 подозреваемых в деле о захвате элеватора в Занках Змиевского района Апелляционный суд области назначил на 24 сентября. Ранее Киевский районный суд взял задержанных под стражу на 2 месяца без права внесения залога, вт ом числе экс-командира "Східного корпуса" Олега Ширяева. Арест решили оспорить все подозреваемые. Адвокат одного из них, Геннадия Качанова, во время судебного заседания, отмечает, меру пресечения его подзащитному следует смягчить, поскольку риски указанные прокуратурой необоснованы и существенных доказательств участие мужчины в драке со стрельбой на данный момент нет.

Дмитрий Сидоренко, адвокат одного з подозреваемых:

Жоден з учасників процесу жодним чином не звернувся ні до слідчого, ні до прокурора щодо можливості на нього - як свідки, так і можливі експертні спеціалісти. Мій підзахисний раніше до кримінальної відповідальності не притягався, тож вважати, що він скоїть новий злочин, підстав немає.

Защитники других подозреваемых по делу тоже уверяют, что задержанные не собираются скрываться от следствия или совершать новые преступления, кроме того, имеют тесные родственные связи в Харьковской области, поэтому их стоит освободить из-под стражи. Представители обвинения, в свою очередь, отмечают - с учетом тяжести преступления и существующих рисков, все подозреваемые должны находиться в СИЗО.

Владимир Изотов, прокурор:

На теперішній час прокуратура області підтримує позицію суду першої інстанції, і прокуратура області наполягає на тому, щоб позиція суду першої інстанції - тримання під вартою вказаних осіб залишилась без змін.

6 подозреваемым меру пресечения в апелляционной инстанции оставили неизменной, не удовлетворив ходатайства адвокатов. По остальным Апелляционный суд огласит решение позже - часть судебных заседаний перенесли на 27 сентября, еще несколько - на 1 октября. Драка со стрельбой в селе Занки произошла 11 сентября - тогда группа молодчиков в балаклавах пыталась проникнуть на территории элеватора, где столкнулась с жителями райцентра. Во время столкновений пострадали 7 человек, среди них - сотрудник районной полиции.