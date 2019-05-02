Суд готовится поставить точку в споре о тарифах на проезд

Поводом для обращения в суд стали процедурные нарушения: несоблюдение процедуры принятия регуляторного акта и отсутствие подписи мэра в документе. Хотя в тот день он был на работе.

Правда, антикоррупционеры настаивали: реальная причина повышения - непрозрачная деятельность, отмывание денег с предприятий, в частности, через фирмы-прокладки, а также - сокрытие доходов от рекламы.

Однако пока это не доказали правоохранители, а чиновники объясняли повышение цены на проезд финансовыми проблемами предприятий.

По той же причине они просили не выносить определение об обеспечении иска и не прекращать действие тарифов на время рассмотрения дела.

Видимо, поэтому и не стали выполнять даже решение апелляционной инстанции о приостановлении новой стоимости на проезд, что привело к открытию прокуратурой уголовного производства по факту невыполнения решения суда должностными лицами.

Но из-за того, что подозрения никому не были объявлены и по этому делу, все предыдущие судебные баталии прошли без потерь для карманов коммунальщиков.

И сегодня суд первой инстанции решил, что дело, наконец, можно рассматривать по существу: предыдущие этапы пройдены, и сторонам предложено подготовить окончательные аргументы законности или незаконности повышения тарифов.

Константин Прокопьев, представитель горсовета

Ми просимо для належної підготовки та для надання додаткових пояснень щодо доказів призначити дату розгляду по суті, закінчивши додаткове розслідування.

Казус заключается в том, что решение суда по существу будет важным только с юридической точки зрения.

Дело в том, что в горсовете начали подготовку нового решения о повышении тарифов, но уже с соблюдением всех процедурных норм.

Поэтому активисты месяц назад предложили чиновникам подписать мировое соглашение и прекратить судебные споры.

В мэрии в ответ должны были отсрочить повторное введение новых тарифов, пока повышенные цены действуют незаконно, компенсировав таким образом проезд горожанам.

Также активистами были предложены условия для более прозрачной деятельности КП. Но чиновники на предложения активистов не отреагировали.

Игорь Черняк, представитель истцов

Ми на теперешній час не отримали від чиновників будь-якої відповіді щодо запропонованних нами умов, це ще раз показує, що з боку міськради немає бажання урегулювати це в межах правового спору, а є бажання необгрунтовано стягувати з харків"ян незаконну вартість проїзду.

Решение о законности или незаконности тарифов суд может объявить уже через две недели.

Между тем, пока между активистами и чиновниками продолжаются судебные баталии, харьковчане продолжают платить по 6 гривен за проезд в трамваях и троллейбусах и по 8 - за поездку в метро.