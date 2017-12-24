Суд избрал меру пресечения брату замглавы Запорожского облсовета, также подозреваемого по делу "о фиктивных тендерах"

Червонозаводский райсуд Харьковской области в ночь на воскресенье определил меру пресечения второму подозреваемому по делу "о фиктивных тендерах" Марку Марченко.

"Ему, как и ранее брату (заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко, также подозреваемому по этому делу - ИФ), суд определил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура требовала определить Марку Марченко более жесткую меру пресечения - в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного, по данным досудебного следствия, ущерба (87 миллионов гривен)

Как сообщалось, 20 декабря Харьковская прокуратура провела в Запорожье обыски в служебных кабинетах и по месту жительства ряда местных высокопоставленных чиновников, среди которых заместитель председателя Запорожского областного совета, руководитель фракции "Самопомич" в облсовете и руководитель Запорожской облорганизации партии Владислав Марченко и заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров, которому, по предварительным данным, удалось скрыться из города.

При этом городской голова Владимир Буряк сообщил, что его заместитель Анатолий Пустоваров вчера поздно вечером отпросился на один день по личным делам, и уже завтра, 22 декабря, должен быть на рабочем месте.

Позже адвокат Владислава Марченко Сергей Барбашин сообщил, что его подзащитный был задержан после обыска у него дома следователем харьковской прокуратуры и отправлен в Харьков, где ему будет вручено подозрение за подписью прокурора Харьковской области в совершении преступления.

В партии "Объединение "Самопомич" расценивают задержание Владислава Марченко как давление на политическую силу. "Это преследование ради демотивации и унижения, как политической силы так и тех людей, которые в течении последних трех лет открыто честно борются против олигархического разворовывание города Запорожья и Запорожской области", - сказал лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Позднее генеральный прокурор Юрий Луценко опроверг политическую подоплеку задержания главы запорожской "Самопомочи".

"Владислав Марченко, который согласно данным следствия вместе с братом… лоббировали свои фирмы через связи с экс-оппоблоковцем, заместителем мэра Пустоваровым… Я понимаю эмоции господина главы фракции во ВР: его люди задержаны, а оппоблоковец убежал… Не понимаю лишь - где здесь политические репрессии?", - написал Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

22 декабря прокуратура объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) Владиславу Марченко, его брату Марку и директору одного из коммунальных предприятий Мелитополя.

По предварительным данным досудебного следствия, подозреваемые вместе с другими лицами разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами.

"Только в этом году проведено более 10 тендеров через систему «Прозорро» на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Однако фактически тендер не происходил. Поскольку подозреваемые не допускали к участию в торгах сторонних участников, то государственный заказ разыгрывался только между подконтрольными фирмами, часть из которых имеет явные признаки фиктивности", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

После тендеров составлялись фиктивные документы об исполнении работ и услуг, которые фактически не проводились и не оказывались, а средства перечислялись на счета подконтрольных фирм, а оттуда средства переводили фиктивным предприятиям для дальнейшего обналичивания.

В результате этого, по данным следствия, бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн. грн.