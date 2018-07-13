Суд по избранию меры пресечения для чиновницы Кернеса перенесли

Сегодня в Червонозаводском райсуде должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения для главы администрации Новобаварского района Татьяны Цибульник.
Однако дело не состоялось, поскольку подозреваемая не явилась в судебное заседание.
По словам ее адвокатов, их подзащитная заболела. После ее выздоровления адвокаты пообещали в суд предоставить больничный лист.
Как и в прошлый раз, под зданием суда и в зале судебных заседаний присутствовали активисты различных общественных организаций, а вход в суд украшали «золотые лабутены».
Судебное заседание перенесли на 20 июля.
Напомним, предыдущее заседание суда также не состоялось в связи с тем, что прокуратура попросила вернуть их ходатайства на доработку.
21 июня главе Новобаварского района объявили подозрение в том, что чиновница не указала в декларации украшения на 600 тысяч гривен.
Прокуратура намерена требовать круглосуточного домашнего ареста и отстранения чиновницы от исполнения служебных обязанностей.