Суд снова оставил "Топаза" за решеткой - меру пресечения продлили еще на два месяца

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, Игнату Кромскому более известному как "Топаз" сегодня продлили меру пресечения на два месяца, до 23 сентября 2017. В процессе продолжается изучение материалов дела. Следующее заседание назначено на 11 сентября.

Напомним, Игнат Кромской ("Топаз") - был участником охраны антимайдана в Мариинском парке во время революции достоинства, позже вместе с боевиками "Оплота" штурмовал Харьковскую ОГА весной 2014-го года. Задержали "Топаза" двадцать восьмого марта 2015 года.

Его обвиняют по трем статьям: призывы к нарушению территориальной целостности Украины, участие в массовых беспорядках и избиение проукраинского активиста.