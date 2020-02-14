Свадебный бум в Харькове: около 200 пар решили узаконить свои отношения

Никита и Владислава вместе два года. Познакомились у друга на чаепитии. Очень быстро стали лучшими друзьями, а впоследствии и парой. Их свадьбы с нетерпением ждали вся семья. Поэтому, когда неделю назад они объявили о браке в день влюбленных – осчастливили и своих родителей.

Владислава Подкорина, жена

Мы были на отдыхе, у нас было хорошее настроение, и мы думали о дате, мечтали, подумали, что 14 февраля - это прикольно. – Вы понимаете, что это уже серьезный шаг? – Конечно, понимаем, мы уже не дети. Мы рады и счастливы и надеемся, что у нас будет всё хорошо.

Для свадьбы выбрали выездную церемонию в Доме ученых и присоединились к проекту Минюста "Брак за сутки", который действует уже три года на Харьковщине и еще в нескольких областях Украины. Сейчас - вместе с этой парой - спонтанно и быстро поженятся еще девять влюбленных.

Эльвира Степаненко, зас. директора КП "Брак за сутки"

Вы можете даже за сутки прийти – мы можем организовать выездную церемонию, где будет живая музыка, где будет фотосессия, где будет сама церемония. Мы расписывали и в аэропорту, и на крыше, поэтому каждая пара для нас особенная, и мы готовы для неё сделать этот день особенным.

Сегодня – в день всех влюбленных, говорят в управлении Министерства юстиции, настоящий бум свадеб. Причиной этого и символическая дата - второй месяц 2020 года и, конечно же, сам праздник.

Татьяна Филатова, нач. Восточного межрегионального управления Министерства Юстиции

На сьогодні ми мали понад 150 заяв для укладення шлюбу по Харківській області. Враховуючи те, що у нас діє проект "Шлюб за добу", ми можемо говорити про те, що кількість укладених реально шлюбів вона, звичайно, зросте.

«Брак за сутки» зарекомендовал себя как один из самых успешных проектов Минюста. Поэтому дальше он будет только распространяться по всей Украине. В учреждении также добавляют, что в следующем аншлаге быстрых свадеб ожидают 20.02.2020 года.