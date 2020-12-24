Тату «Кернес жив»: как еще харьковчанин планирует увековечить память Кернеса?

Мама была в шоке. Она утром позвонила, говорит - это настоящая татуировка, я говорю - ну, да.

«Кернес жив». Такая татуировка над бровью Евгения вызвала шквал критики в социальных сетях. И парень говорит, ему на то все равно, ведь такое тату его попросил сделать лично покойный Геннадий Кернес, хотя и во сне.

Евгений Ивашко, фитнес-тренер

Просто приснился Геннадий Адольфович, я во сне увидел, поговорил и решил набить татуировку с его именем. Увековечить так сказать его. Потому что наш голова - решил на голове набить его. Портрет Геннадия Адольфовича на всю спину хочу набить. Ви посмотрите, сколько для людей Харькова он сделал - памятники, лавочки, фонтаны, очень много сделал для харьковчан.

Евгению 25. Лет пять назад он переехал в Харьков из Луганской области. Лично говорит, своего кумира не видел ни разу, и сожалеет, что не мог отдать свой голос на мэрских выборах за него. Вообще тату на лице для парня были табу, и здесь он, говорит, сделал исключение и бить еще что-то рядом не собирается.

Евгений Ивашко, фитнес-тренер

- Ви зводити її не плануєте, навіть якщо така реакція негативна.- Нет, конечно, это часть меня, тем более Геннадия Адольфовича, нет, конечно.

Друг Евгения - Александр, тату-мастер, сначала, говорит, немножко обалдел от просьбы товарища, и все же согласился. На работу потратил около часа времени.

Александр Янченко, тату-мастер

Удивился, шутишь, спрашиваю? Он говорит - нет, я серьезно хочу. Я сначала думал, может, там по приколу хотел – может, временную? Говорит, нет, хочу настоящую. Ну, мне не снился, поэтому вряд ли бы сделал. - А якщо насниться, зробите? - Ну, посмотрим, посмотрим

А это автор строгого портрета Геннадия Кернеса на ноге девушки, и вот к надписи "Кернес живой" относится несколько скептически.

Артур Лебега, тату-мастер

Я считаю это глупость какая-то, наверное, это ради пиара, все ради инстаграма, ради подписчиков. - А у Вас не заради піару? - Нет.

Не ради пиара Артур набил Марине еще несколько достаточно одиозных личностей на различных частях тела. А в планах, уверяет, еще больше. А как сказал парень - черный пиар - тоже пиар.

Ну, мы начали делать низ. Рубашка немножко, кусочек, и вот так снизу вверх шли, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и с 12 часов дня до 7 вечера мы в принципе закончили.

Марину же Геннадий Кернес, говорит, покорил своей харизмой - больше всего его популярные фразы взрывали интернет. Поэтому в канун местных выборов, чтобы поднять мэру рейтинг, - решила пополнить коллекцию тату-портретов на своем теле.

Марина

- Я могу это говорить? Гитлер, Чикатило, Ганибал, много разных, именно таких, взрывных, так сказать. - І це всі ваші кумири, чи як? - Я не могу сказать, что они кумиры я просто люблю идти против системы и привлекать к себе внимание, то есть это только из-за этого. Я не поддерживаю, ни нацистов, не маньяков, просто нравится. Красиво и все.

Но вот психологи уверены - такие люди, как Марина и Евгений, подобными татуировками пытаются выразить, здесь присутствует и желание стать популярным, оно преобладает, есть и определенное поклонение своему кумиру.

Борислав Хомуленко, кандидат психологических наук, психотерапевт

Люди с истероидным характером - они любят ловить волну. То бишь когда в обществе происходят какие-то значимые события - они стараются стать гребнем данной волны и обычно привлекать громадное количество внимания своими действиями. И таким образом получить определенное удовольствие, удовлетворение. Не стоит таких людей упрекать, они чаще всего не совсем до конца осознают, что они делают, и я думаю, что людям нужны подобные личности. Люди любят шоу.

Между тем на имени покойного главы города продолжают хайповать, более того, еще и подзаработать - на сайтах выставляют на продажу памятные предметы с подписью мэра или гравировкой его фамилии. В ход пошли даже значки, которые бесплатно раздавали во время мэрских кампаний прошлых лет.