Тайна за семью замками. Что скрывают работники администрации Шевченковского района?

Директор гимназии номер шесть Александра Зуб проводит экскурсию по учебному заведению для съемочной группы. Эту должность она занимает уже 30 лет. Детей иначе как «солнышками» и «зайчатами» и не называет. Хотя еще несколько дней назад другое название из уст заслуженного педагога смутило всех родителей.

Запись:

Свинота така! Навіщо в школу поприходили, гімназисти, називається!

Эту аудиозапись сделали ученики гимназии на одном из уроков. Здесь слышно, как директор называет детей «свинота» и продолжает разговаривать на повышенных тонах. Свою вину Александра признает, говорит - эмоции взяли верх

Александра Зуб, директор гимназии № 6

Дійсно, замість розуму, замість того, щоб розумно, педагогічно, спокійно сказати, включилися емоції...на жаль. Я сказала те, що ви чули по запису, але тут же вибачилась перед дітьми. Тут же вибачилась…Сказала «пробачте, будь ласка, я поступила неправильно.»

Директор говорит, что многие родители поддерживает ее и зла не держат, ведь за долгие годы работы подобных случаев еще не случалось, уверяет она. Но есть и такие, кто требует наказания.

Владимир Гришин, отец ученицы 6-й гимназии

Есть определенный момент, как мне как родителю кажется, неправильного поведения преподавателя по отношению к детям. Есть определенная… неправильное использование выражения, слова , которые я как родитель, считаю, что это неправильно.

По поводу инцидента с аудиозаписью в администрации Шевченковского района была проведена рабочая встреча, на которой присутствовали председатель Шевченковского района, директор департамента образования и некоторые из родителей учеников шестой гимназии.

Но, что удивительно, на встрече присутствовали только те, кто был приглашен.

Съемочную группу АТН даже в кабинет, где все происходило, не пустили.

А работники администрации, в свою очередь, упорно делали вид, что не понимают, почему съемочная группа не может попасть в кабинет, двери которого заперты.

Женщина, школьный работник:

Почему нас – прессу - туда не пускают - Ну почему вас не пускают.. Вы находитесь в здании администрации. – Мы хотим посетить само заседание, саму рабочую встречу, почему нас туда не пускают? - Вас пустили, вы находитесь в здании администрации. Вас пускают. - Мы хотим посетить само заседание. - Девушка, вы сейчас говорите вещи… вы находитесь в здании

Ничего не смогла объяснить и эта женщина. Хотя именно она встречала родителей и объясняла, куда им надо пройти

Женщина, школьный работник:

- Объясните, по какой причине нас не пускают на заседание? - Я не имею права отвечать на эти вопросы. - Вы нарушаете закон. - Я не нарушаю закон.

Охраннику:

- Вы тоже будете от нас прятаться?- (охранник закрывает дверь)

Заглянуть за закрытую дверь не удалось, даже после вызова правоохранителей.

Почему так упорно работники администрации скрывали саму встречу и информацию о ней - также остается загадкой. Как и то, какие меры будут и будут ли вообще приняты в отношении педагога.