Теракт около Дворца спорта: обвиняемые проведут Новый год в СИЗО

13 декабря 2018 г. 12:30
Источник: УНН

Суд оставил под стражей обвиняемых в уголовном производстве по теракту у Дворца спорта еще на 60 дней.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области. 

Так, вчера Фрунзенский райсуд Харькова продолжил рассмотрение дела: завершил допрос потерпевших и свидетелей. Кроме того, на заседании допросили экспертов, а также изучили часть материальных доказательств.
 
"Продлили меру пресечения еще на два месяца", - отметили в прокуратуре.
 
Следующее заседание назначили на 9 января 2019 года на 12:00.
 
Напомним,  теракт возле Дворца спорта произошел 22 февраля 2015 года во время шествия по случаю годовщины Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.
 
Через три дня по подозрению в теракте задержали харьковчан Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцкого. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами и прошли специальную подготовку на территории Белгородской области.
 
Отметим, что за совершения теракта исполнители должны были получить 10 тысяч долларов.
 
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.