Теракт около Дворца спорта: обвиняемые проведут Новый год в СИЗО

Суд оставил под стражей обвиняемых в уголовном производстве по теракту у Дворца спорта еще на 60 дней.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Так, вчера Фрунзенский райсуд Харькова продолжил рассмотрение дела: завершил допрос потерпевших и свидетелей. Кроме того, на заседании допросили экспертов, а также изучили часть материальных доказательств.