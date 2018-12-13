Теракт около Дворца спорта: обвиняемые проведут Новый год в СИЗО

Суд оставил под стражей обвиняемых в уголовном производстве по теракту у Дворца спорта еще на 60 дней.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Так, вчера Фрунзенский райсуд Харькова продолжил рассмотрение дела: завершил допрос потерпевших и свидетелей. Кроме того, на заседании допросили экспертов, а также изучили часть материальных доказательств.
"Продлили меру пресечения еще на два месяца", - отметили в прокуратуре.
Следующее заседание назначили на 9 января 2019 года на 12:00.
Напомним, теракт возле Дворца спорта произошел 22 февраля 2015 года во время шествия по случаю годовщины Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.
Через три дня по подозрению в теракте задержали харьковчан Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцкого. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами и прошли специальную подготовку на территории Белгородской области.
Отметим, что за совершения теракта исполнители должны были получить 10 тысяч долларов.