 

Трамвай №26 временно изменил маршрут, №16А - не ходит

04 сентября 2019 г. 9:40
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Сегодня, 4 сентября, с 9:00 до 16:00 запрещено движение трамваев по ул. Шевченко и ул. Героев Труда, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Академика Павлова.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей (замена стрелочных переводов). 

В это время трамваи будут курсировать так:

№26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ст. м. «Киевская» - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг «Юго-Восточный»; в обратном направлении: по своему маршруту.

№16А – сегодня ходить не будет.

 

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