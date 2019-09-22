Троллейбус №3 изменит маршрут, а №36 - не будет ходить

С 23 по 25 сентября будет ограничено с 9:00 до 16:00 движение транспорта на перекрестке ул. 12 Апреля и пр. Александровского, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с перекладкой трубопровода по пр. Александровскому.

На этот период транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе движения.

Также с 9:00 до 16:00 23 и 24 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Александровскому и ул. 12 Апреля, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до разворотного круга «Ул. 12 Апреля», пр. Индустриальному, на участке от пр. Александровского до пр. Московского.

Троллейбусы будут курсировать так:

- №3: ул. Университетская - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого;

- №36: не ходит.