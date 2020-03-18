Тысячи экспресс-тестов и закупка нового оборудования. Депутаты решали на сессии, как бороться с коронавирусом

Магазины, продающие одежду закрыты, снаружи объявления - не работают до 3 апреля. Закрытые кафе, бары и рестораны. Там можно только взять кофе с собой или же забрать еду через окно. Курьеры, доставляющие горожанам пищу домой говорят - работы много.

Александр, курьер:

Единственное, что буфеты позакрывались, нас теперь не пускают вовнутрь. Стоим ждем в очередях, как и обычные люди, макдональдсы - то же самое, остальным - ничего непонятно. От вчера, в-принципе, немножко отличается количеством, люди не могут зайти сами. Только через нас могут. Ну, прибавилось количество самих заказов.

Салоны красоты и парикмахерские - под замком. С самого утра в Харькове есть проблемы с интернетом, ведь большинство людей дома - на карантине. Работают страховые компании, продуктовые супермаркеты и маленькие магазины, где продают самое необходимое. А также банки. Правда, банки функционируют в режиме пандемии. Количество людей в помещениях ограничено, клиентам рекомендуют пользоваться услугами онлайн и снимать деньги в банкоматах.

Введен карантин. Пользуйтесь банкоматами. Один человек к менеджеру, 4 человека в кассу.

В штатном режиме работают аптеки. Правда, маски и прочие средства защиты можно найти не везде, говорят харьковчане. Или же цены кусаются.

Нина Федоровна, харьковчанка:

Сегодня сессия, девушка, передайте Кернесу, чтобы обеспечил аптеки перчатками, масками, и че там еще. Нигде нету! На Алексеевку, вот я живу на проспекте Победы, нигде нету. 4 аптеки обошла, нету. Они сделали карантин. Так вы дайте нам.

Без средств защиты в горсовет не пускают никого. На входе всем обрабатывают руки антисептиком. В зал заседаний попасть можно только в маске. А главная тема обсуждения на внеочередной сессии - борьба с коронавирусом. Вопросов на повестке дня - 3. Все касаются противодействия опасной инфекции. Еще один пункт - "Разное". Но и его депутаты посвящают COVID-19. Горсовет выделил дополнительные средства на профилактику и борьбу с болезнью. Это больше 20 миллионов гривен. Деньги пойдут на закупку защитных средств для медиков, лекарства и приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, известный харьковский бизнесмен передаст в регион экспресс-тесты для выявления коронавируса.

Татьяна Таукешева, заместитель мэра по финансовым вопросам:

Предусматривает внесение в бюджет города Харькова на текущий год, что связано с необходимостью выделения средств за счет резервного фонда, что связано на приобретение и закупку медицинских средств, дезсредств и закупку диагностического оброорудования.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Ми розмовляли с Олександром Владиленовичем и с губернатором. Він сказав, що 5 тисяч оцих коробочек, в яких по 40 тестів передасть харківському регіону. У нас будуть 200 тисяч тестів.

В свою очередь, некоторые общественные деятели говорят - аппаратов искусственной вентиляции легких можно было бы приобрести в пять раз больше за те же деньги. В этом, в частности, уверен адвокат Анатолий Родзинский.

Анатолий Родзинский, общественный деятель:

В среднем хороший аппарат с монитором, со всеми функциями стоит всего полмиллиона гривен. Мэр же предлагает покупать такие аппараты за 2,5 миллиона, что в 5 раз больше их реальной стоимости. Мне кажется, это более, чем аморально в такое время покупать аппараты по завышенным ценам. Недостающие аппараты мэр покупает всего 5, а можно было бы на эти деньги купить 25. 20 аппартов - это человеческие жизни.

В мэрии отвечают - 5 единиц оборудования искусственного дыхания, которое приобретет город, будут самыми современными, с модернизированной системой. На данный момент в медицинских учреждениях Харькова есть 163 аппаратов.