У девяти харьковских медиков подозревают коронавирус

В Харькове у девятерых медиков подозревают коронавирус. Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.
«Сейчас зафиксированы подозрения на COVID-19 у 9 медицинских работников - они не связаны с обслуживанием больных коронавирусом», - сообщил он и добавил, что 6 из них госпитализированы, а трое находятся в самоизоляции.
Также, по словам Кучера, 47 медработников определены в качестве контактных лиц (эта цифра включается в общую 249). 30 из них контактировали с коллегой, у которого впоследствии зафиксировали подозрение на COVID-19 (подозрение также не связано с обслуживанием больных коронавирусом).
«Еще 17 медиков (с разных больниц) контактировали с лицами, у которых зарегистрировано подозрение на коронавирус», - отметил Кучер.
Друзі! Додатково повідомляю. ⠀ ‼️Щодо цифр. ⠀ На сьогодні серед осіб, у яких підтверджений діагноз COVID-19, 3 людей госпіталізовано. 1 з них перебуває в реанімації на підтримці зволоженим киснем (кисневій масці). Серед осіб, у кого ще не підтверджена підозра на коронавірус, госпіталізовано 13 осіб, з них двоє – на підтримці зволоженим киснем, але не в реанімації. Загалом на лікуванні в інфекційних лікарнях станом на ранок знаходилося 16 осіб. ⠀ Інші особи, у кого ще не підтверджена підозра, а також двоє осіб з підтвердженим діагнозом, перебувають на самоізоляції під доглядом лікарів. ⠀ Станом на ранок 9 квітня встановлено коло осіб, які контактували з тими, в кого встановлені підозри (включаючи підтверджені випадки). Загалом таких контактних осіб – 249. Усі вони перебувають на самоізоляції. ⠀ Окремо слід акцентувати увагу на медиках. Наразі зафіксовано підозри на COVID-19 у 9 медичних працівників - вони не пов'язані з обслуговуванням хворих на коронавірус. 6 з них госпіталізовані, 3 на самоізоляції. ⠀ 47 медпрацівників визначено як контактних осіб (ця цифра включається в загальну 249). 30 з них контактували з колегою, в якої згодом зафіксували підозру на COVID-19 (підозра не пов’язана з обслуговуванням хворих на коронавірус). Ще 17 медиків (з РІЗНИХ лікарень) контактували з особами, у яких зареєстровано підозру на коронавірус. ⠀ ‼️Щодо нового лабораторного обладнання. ⠀ У найближчий час ми очікуємо на нове лабораторне обладнання - портативні системи для діагностики COVID-19. Остаточного рішення щодо того, де саме будуть вони розміщені, ще немає. Обладнання успішно застосовується в діагностичних цілях у Європі та в Україні, зокрема, - на базі Олександрівської клінічної лікарні м.Києва та Київської міської клінічної лікарні № 4. ⠀ На одній діагностичній системі за добу можливо проводити 24 дослідження. ⠀ Верифікувати таку лабораторію буде наш обласний лабцентр. ⠀ Наразі обласний лабцентр може проводити 100 досліджень на добу на базі вірусологічної лабораторії. Однак за необхідності може бути долучена лабораторія особливо небезпечних інфекцій - тоді ця цифра сягатиме 200 досліджень на добу.