У девяти харьковских медиков подозревают коронавирус

В Харькове у девятерых медиков подозревают коронавирус. Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.

«Сейчас зафиксированы подозрения на COVID-19 у 9 медицинских работников - они не связаны с обслуживанием больных коронавирусом», - сообщил он и добавил, что 6 из них госпитализированы, а трое находятся в самоизоляции.

Также, по словам Кучера, 47 медработников определены в качестве контактных лиц (эта цифра включается в общую 249). 30 из них контактировали с коллегой, у которого впоследствии зафиксировали подозрение на COVID-19 (подозрение также не связано с обслуживанием больных коронавирусом).

«Еще 17 медиков (с разных больниц) контактировали с лицами, у которых зарегистрировано подозрение на коронавирус», - отметил Кучер.