У должника при выселении обнаружили арсенал оружия и взрывчатки

30 августа 2018 г. 15:06
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Харьковские правоохранители обнаружили дома у 61-летнего жителя Основянского района патроны, оружие, гранаты и гранатометы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Арсенал обнаружили госисполнители, пришедшие к мужчине для исполнения решения суда о его выселении из квартиры за долги.

На место вызвали правоохранителей.

Полицейские изъяли у злоумышленника мелкокалиберную винтовку, пистолет для отстрела сигнальных ракет, магазины для автомата, крупнокалиберные боеприпасы, 300 патронов, осколочные гранаты и взрыватели.

Вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

 

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