Убийство хирурга в Киеве: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве.
Об этом изданию «РБК-Украина» рассказал источник в полиции.
Как отметил источник, подозреваемый - гражданин иностранного государства.
Он задержан при попытке выехать из Украины.
"Он задержан сегодня в Одессе", - сообщил источник.
Напомним, пластического хирурга Андрея Сотника убили в центре Киева вечером, 2 февраля. Ему было 43 года. Он кандидат медицинских наук, пластический и эстетический хирург, хирург кисти. Сотник руководил клиникой DMK Ukraine.