Убийство хирурга в Киеве: полиция задержала подозреваемого

14 февраля 2020 г. 18:00
297 просмотров

Полиция задержала подозреваемого в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве.

Об этом изданию «РБК-Украина» рассказал источник в полиции.

Как отметил источник, подозреваемый - гражданин иностранного государства.
Он задержан при попытке выехать из Украины.

"Он задержан сегодня в Одессе", - сообщил источник.

Напомним, пластического хирурга Андрея Сотника убили в центре Киева вечером, 2 февраля. Ему было 43 года. Он кандидат медицинских наук, пластический и эстетический хирург, хирург кисти. Сотник руководил клиникой DMK Ukraine.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.