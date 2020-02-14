Убийство хирурга в Киеве: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве.

Об этом изданию «РБК-Украина» рассказал источник в полиции.

Как отметил источник, подозреваемый - гражданин иностранного государства.

Он задержан при попытке выехать из Украины.

"Он задержан сегодня в Одессе", - сообщил источник.

Напомним, пластического хирурга Андрея Сотника убили в центре Киева вечером, 2 февраля. Ему было 43 года. Он кандидат медицинских наук, пластический и эстетический хирург, хирург кисти. Сотник руководил клиникой DMK Ukraine.