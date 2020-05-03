Ученый рассказал о биологической закономерности в отношении коронавируса

Любой новый вирус, который возникает среди человечества, становится менее опасным и агрессивным, это фундаментальный биологический закон.

Об этом в интервью рассказал доктор биологических наук, профессор Константин Чумаков. Он напомнил, что все вирусы, перейдя на новую популяцию, сначала более опасны, но постепенно становятся легче.

"Коронавирус новый, он еще не адаптировался. Все вирусы, перейдя на новую популяцию, сначала опаснее, но постепенно становятся легче. Если вирус убивает своего хозяина или отправляет его в больницу, он выпадает из циркуляции и не может передаваться. А передаются только те вирусы, которые своего хозяина не убивают, а продолжают заражать других людей. Любой новый вирус становится менее опасным. Это фундаментальный биологический закон", - подчеркнул ученый.

По его словам, все человеческие вирусы когда-то возникли в животном резервуаре, а затем перешли на людей.

"Если у них нет иммунитета, вирус распространяется легко - как огонь по сухой сену. Когда значительная часть переболеет, ему уже сложно передаваться. У людей возникает популяционный иммунитет, а сам вирус становится очень опасным. Испанка - хороший пример" смягчения "новых вирусов, возникла и достаточно быстро исчезла без вакцин и лекарств. Остался вариант вируса, который перестал убивать человека - испанка превратилась в обычный сезонный грипп. Неприятно, но уже никто не боится ", - подытожил Чумаков.

Ранее Константин Чумаков рассказал, что официальные данные по смертности от коронавируса свидетельствуют о том, что умирает от 2-5% больных, но в реальности летальность от него может составлять даже меньше 1%.