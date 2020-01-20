Учителя русскоязычных школ перейдут на украинский язык преподавания, - Новосад

20 января 2020 г. 14:50
Источник: Интерфакс-Украина
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Учителя, работающие в русскоязычных школах, пройдут курсы повышения квалификации для перехода на украинский язык преподавания. Об этом заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад. 

"Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литературу будут преподавать на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остается родным языком", - сказала Анна Новосад.

Министр добавила, что учителям и ученикам предоставят адаптационный период и, возможно, скорректируют учебные программы.

"Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка", - сказала Анна Новосад.

Как сообщалось ранее, с сентября 2020 года все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

 

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