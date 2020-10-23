Украина обновила список стран "красной" зоны

Министерство здравоохранения Украины в пятницу, 23 октября, обнародовало обновленный список стран в "красной" и "зеленой" зонах. В первую из них попала в частности, Польша, которая уже несколько дней обновляет антирекорды по приросту больных. Перечень доступен на сайте Минздрава.

В нем приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. В частности, указанная информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

Согласно обнародованной информации, в Украине по состоянию на 23 октября этот показатель составляет 200,8 случая на 100 тысяч населения, и страна отнесена к "зеленой" зоне.

В "красную" зону входит 38 стран, в том числе Андорра, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Черногория, Франция, Аргентина, Словения, Швейцария, Великобритания, Испания, Словакия, Хорватия и другие.

В то же время в отношении 13 стран нет данных о заболеваемости COVID-19.

Напомним, неделю назад Минздрав отнес к "красной" зоне 44 страны, в которых эпидемиологическая ситуация была хуже, чем в Украине.

Как сообщалось, сегодня во Франции был установлен новый антирекорд - более 41 тысячи заражений за сутки.