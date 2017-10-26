Украина планирует повысить безопасность на дорогах вдвое к 2020 году ®

Правительство Украины всерьез обеспокоилось статистикой дорожно-транспортных происшествий в стране. Уровень аварий в Украине — один из наиболее высоких в европейских странах. Если в Швеции из 100 тысяч человек всего двое погибают в результате аварий, а в Эстонии этот показатель составляет 5,2 человека, то в Украине дело обстоит намного хуже. Из 100 тысяч граждан 10 становятся жертвами автомобильной аварии.

По сообщению сайта

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, уже в 2018 году Верховная Рада и Кабинет министров планируют вплотную заняться вопросом. К 2020 году смертность на дорогах должна сократиться вдвое, а безопасность — повыситься на 30%. Какие меры для этого будут предприниматься?

По мнению украинских законодателей, лучшим способом воздействия на водителей по-прежнему остается «наказание гривной». Сейчас превышение скоростного режима на 20 км в час карается штрафом в размере 255 гривен, а за вождение в пьяном виде с украинцев взимается 10 200 гривен (при повторных нарушениях сумма возрастает вдвое). В ближайшем будущем штрафы повысятся — пока не уточняется, до каких пределов, но Владимир Омелян, министр инфраструктуры, обещает, что они будут поистине «драконовскими».

Еще один шаг, на который намерено пойти правительство — это введение новых ограничений по скорости. Если сейчас разрешенная скорость в населенных пунктах, будь то города или села, составляет стандартные 60 км в час, то в будущем показатель снизится до 50 км в час. Помнению экспертов, именно такая скорость позволяет водителю своевременно реагировать на неожиданные ситуации и успешно тормозить. 50 км в час — общепринятый скоростной режим в большинстве стран Евросоюза.

В дорожных происшествиях не всегда напрямую виноваты водители. В 38% случаев аварии происходят из-за плохо оборудованных трасс — отсутствия разметки и светофоров, некачественного освещения, «стихийных» пешеходных переходов. Поэтому в рамках борьбы с высоким уровнем ДТП планируется также построить более 500 новых кольцевых развязок и обновить дорожную разметку.

Всего в 2018 году на улучшение безопасности дорожного движения планируется потратить около 2 миллиардов гривен правительственных средств, 1,5 миллиарда из Дорожного фонда и 400 миллионов — из средств, выделенных в качестве помощи Евросоюзом. В настоящий момент законопроекты находятся на стадии обсуждения, и ожидается, что действовать правила начнутс января.