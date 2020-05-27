Украинцы смогут покупать железнодорожные билеты за 90 дней до поездки

27 мая 2020 г. 15:14
Источник: Укринформ
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АО "Укрзализныця" с 1 июня начнет продавать железнодорожные билеты за 90 дней до даты отправления. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

"По нашей инициативе, с 1 июня можно купить билеты сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше. Так Укрзализныця "сможет более гибко реагировать на спрос и заблаговременно назначать поезда на более популярные даты и направления, а для пассажиров это дополнительное удобство и возможность более эффективно планировать свои поездки", - написал Криклий.

Он отметил, что дату открытия рейсов определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Именно они формируют соответствующее решение относительно возможности послабления карантина и возобновления сообщения.

"Надлежащие нормы безопасности остаются в приоритете. Это масочный режим, температурный скрининг работников и пассажиров, дезинфекция вагонов до и после каждого рейса", - подчеркнул министр.

Отметим, что по состоянию на утро 27 мая АО "Укрзализныця" открыло продажу билетов на 14 поездов: 5 скоростных поездов Интерсити+ и 9 ночных поездов, которые начнут курсирование с 1 июня 2020 года.

 

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