Умер харьковский ученый - хранитель сурка Тимки

Сегодня, 14 февраля, на 66-м году жизни умер заведующий кафедрой зоологии и экологии животных Харьковского национального университета им.Каразина Виктор Токарский.

Об этом сообщил коллега покойного Сергей Сидоровский в Facebook.

«Сегодня, к сожалению, ушел из жизни известный зоолог, заведующий кафедрой зоологии и экологии животных, профессор Токарский Виктор Арсентьевич. Всю свою жизнь он посвятил изучению и сохранению одного из самых ценных видов степных представителей - сурка степного», - написал он, выразив соболезнования близким ученого.

2 февраля, в День сурка, Виктору Токарскому исполнилось 65 лет. Он был заведующим кафедрой зоологии и экологии животных университета имени В. Н. Каразина, а также работал начальником биостанции университета.

На биостанции он начал работать сразу после обучения в 1981 году.

Под его опекой с 2004 года были сурки-предсказатели погоды на Харьковщине.