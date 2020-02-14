Умер харьковский ученый - хранитель сурка Тимки

14 февраля 2020 г. 14:04
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Сегодня, 14 февраля, на 66-м году жизни умер заведующий кафедрой зоологии и экологии животных Харьковского национального университета им.Каразина Виктор Токарский. 

Об этом сообщил коллега покойного Сергей Сидоровский в Facebook.

«Сегодня, к сожалению, ушел из жизни известный зоолог, заведующий кафедрой зоологии и экологии животных, профессор Токарский Виктор Арсентьевич. Всю свою жизнь он посвятил изучению и сохранению одного из самых ценных видов степных представителей - сурка степного», - написал он, выразив соболезнования близким ученого.

2 февраля, в День сурка, Виктору Токарскому исполнилось 65 лет. Он был заведующим кафедрой зоологии и экологии животных университета имени В. Н. Каразина, а также работал  начальником биостанции университета. 

На биостанции он начал работать сразу после обучения в 1981 году.

Под его опекой с 2004 года были сурки-предсказатели погоды на Харьковщине.

 

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