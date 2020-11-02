Умер ректор Харьковского автодорожного университета, руководивший вузом 28 лет

1 ноября на 81-м году жизни умер ректор Харьковского национального автодорожного университета Александра Туренко. Официальная церемония прощания с ним состоится завтра, 3 ноября, в 11:00 в холле вуза. Об этом сообщили в ХНАДУ.

Туренко руководил вузом до 10 октября, в данный момент его обязанности исполняет проректор по научной работе Виктор Богомолов. В ноябре должны состояться новые выборы ректора. На должность претендуют проректор Виктор Богомолов и заведующая кафедрой Природных и гуманитарных дисциплин Татьяна Никитина.