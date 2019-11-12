В 98% харьковских домов подключено тепло

12 ноября 2019 г. 12:30
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По данным пресс-службы Харьковского горсовета, 97,89% домов и объектов социально-культурной сферы в Харькове подключены к отоплению по состоянию на 10:00 12 ноября.

По информации КП «Харьковские тепловые сети», тепло уже включено в 97,7% жилых домов коммунальной формы собственности, домов «Харьковспецстрой» и ЧП «Град», в 99,1% домов ЖСК и ОСМД, в 96% ведомственного жилого фонда.

К отоплению подключены 97% лечебных учреждений, в т.ч. 98% больниц, 100% детских садов, 100% школ, 98% объектов культуры.

Работы по подключению тепла продолжаются.

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