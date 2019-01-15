В аварии под Чугуевом погибла сотрудница киносьемочной группы харьковского сериала

В смертельном ДТП, которое произошло утром 14 января под Чугуевом, в числе погибших - сотрудница кинопроекта «Дау», который снимали в Харькове, 36-летняя Ирина Магла .

На съемках многосерийного фильма женщина работала художником по костюмам.

Она ехала в автомобиле Hyundai, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.

В результате страшного ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли.

Знакомые погибшей рассказывают, что Ирина ехала по делам в Изюм, она сама родом оттуда.

Женщина планировала во второй половине дня вернуться в Харьков.

По информации правоохранителей, за рулем Hyundai был 34-летний харьковчанин, а также, кроме Ирины, в авто находилась 23-летняя жительница Донецкой области.

Как рассказали друзья погибшей, без матери осталась дочь-подросток. Сейчас девочка со своей бабушкой находится в гостях у родственников в Казахстане.

Муж Ирины находится в шоковом состоянии.