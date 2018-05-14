В Британии кота научили стучать в дверь

14 мая 2018 г. 17:00
Источник: УНИАН
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В Британии очевидец заметил необычную ситуацию: кошка стучала в дверь, чтобы ее впустили в дом.

Об этом сообщает Liverpool Echo.

По словам мужчины, кошка забралась на мусорный бак, стоявший рядом с дверью, дотянулась лапой до дверного молотка, несколько раз подергала за него и стала ждать, пока ей откроют дверь.

Автор видео был озадачен и не мог поверить, что это действительно произошло.

Журналисты издания попросили читателей помочь найти кошку и ее хозяина, чтобы выяснить, всегда ли она так делает. Пока с ними никто не связался.

ВИДЕО размещено на канале YouTube VideoTribe

Видео: 

incredible Moment polite cat knocks on door to be let in

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