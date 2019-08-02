 

В центре Харькова из-за стройки рушат старинный особняк

02 августа 2019 г. 10:30
68 просмотров

В центре Харькова уничтожают старинный дом, который являлся памятником архитектуры.

Об этом сообщила харьковчанка и известный общественный деятель Ирина Багалий.

«Мегабанк-Мегастрой уничтожает уникальный особняк, спроектированный архитектором Гинзбургом», - написала активистка на своей странице в Фейсбук.

Речь идет о полном разрушении исторического здания по адресу ул. Свободы-35 (бывшая ул. Иванова).

Харьковчане знают  этот особняк как «Китайский дом».

Как следует из информации на стенде компании-застройщика, на данном участке планируют постоить многоэтажный 30-квартирный дом.

По словам харьковских активистов, прибывших на место стройки, представители Мегабанка отказываются показывать свои документы, а так же документы на застройку.

«Уничтожается памятник архитектуры. Полицию на территорию не пускают. Документы на проведение работ предъявить отказываются», - рассказала Багалий.

Как выяснилось, особняк на улице Свободы, 35 лишили статуса архитектурного памятника и изменили целевое назначение территории в соответствии с распоряжением бывшего главы ХОГА Арсена Авакова об исключении усадьбы из списка памятников архитектуры еще в 2008 году.

«Разрушают именно «сердце» Харькова, его исторический центр. Ну, и последние кадры этого видео сами по себе говорят об уровне культуры людей, в чьих руках наше наследие. Культурное наследие", - констатировала представитель инициативной группы SaveKharkiv Елена Рофе-Бекетова.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.