В центре Харькова из-за стройки рушат старинный особняк

В центре Харькова уничтожают старинный дом, который являлся памятником архитектуры.

Об этом сообщила харьковчанка и известный общественный деятель Ирина Багалий.

«Мегабанк-Мегастрой уничтожает уникальный особняк, спроектированный архитектором Гинзбургом», - написала активистка на своей странице в Фейсбук.

Речь идет о полном разрушении исторического здания по адресу ул. Свободы-35 (бывшая ул. Иванова).

Харьковчане знают этот особняк как «Китайский дом».

Как следует из информации на стенде компании-застройщика, на данном участке планируют постоить многоэтажный 30-квартирный дом.

По словам харьковских активистов, прибывших на место стройки, представители Мегабанка отказываются показывать свои документы, а так же документы на застройку.

«Уничтожается памятник архитектуры. Полицию на территорию не пускают. Документы на проведение работ предъявить отказываются», - рассказала Багалий.

Как выяснилось, особняк на улице Свободы, 35 лишили статуса архитектурного памятника и изменили целевое назначение территории в соответствии с распоряжением бывшего главы ХОГА Арсена Авакова об исключении усадьбы из списка памятников архитектуры еще в 2008 году.

«Разрушают именно «сердце» Харькова, его исторический центр. Ну, и последние кадры этого видео сами по себе говорят об уровне культуры людей, в чьих руках наше наследие. Культурное наследие", - констатировала представитель инициативной группы SaveKharkiv Елена Рофе-Бекетова.