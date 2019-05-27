В центре Харькова из-за тестирования протестуют иностранные студенты

27 мая 2019 г. 13:11
Автор: Светлана Еченина
284 просмотра

Возле северного корпуса Харьковского Национального университета имени Каразина собрались около 200 иностранных студентов-медиков, учащихся на 6-м курсе Харьковского национального медицинского университета и Университета Каразина.

Собравшиеся недовольны тем, что традиционный экзамен «КРОК» в этом году был заменен интегрированным экзаменом "КРОК-2", в который были добавлены вопросы на английском языке для американских медиков-интернов.

Они заявляют о некорректном переводе заданий в тесте и о том, что они не были подготовлены к этим вопросам.

И хотя результаты тестирования еще не объявлены, большая часть иностранных студентов уверены, что экзамен они не прошли.

В связи с этим они требуют не засчитывать эти результаты тестирования и дать им возможность пересдать его.

Стоит отметить, что без этого теста они не могут получить дипломы об окончании данных ВУЗов и работать врачами.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.