В Чехии вспышка птичьего гриппа

Из-за вспышки птичьего гриппа недалеко от города Пардубице в Чехии выбраковке подлежат более 100 тысяч индеек и кур. Министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан сообщил, фермерам должны выплатить компенсацию.

“К сожалению, информация неутешительная. Тесты этим утром подтвердили, что речь идет о высокопатогенной форме птичьего гриппа, смертельной для птиц. Случаи заражения людей не фиксировались”, - заявил Томан.

Для изъятия птиц, власть привлечет полицию и пожарных, также есть вероятность привлечения армии. Как сообщается, последний раз вспышка птичьего гриппа в Чехии был три года назад.