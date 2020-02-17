В Чехии вспышка птичьего гриппа

17 февраля 2020 г. 15:58
Источник: РБК-Украина
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Из-за вспышки птичьего гриппа недалеко от города Пардубице в Чехии выбраковке подлежат более 100 тысяч индеек и кур. Министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан сообщил, фермерам должны выплатить компенсацию.

“К сожалению, информация неутешительная. Тесты этим утром подтвердили, что речь идет о высокопатогенной форме птичьего гриппа, смертельной для птиц. Случаи заражения людей не фиксировались”, - заявил Томан.

Для изъятия птиц, власть привлечет полицию и пожарных, также есть вероятность привлечения армии. Как сообщается, последний раз вспышка птичьего гриппа в Чехии был три года назад.

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