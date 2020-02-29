В Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на коронавирус

В Черновцах госпитализировали еще одного пациента с подозрением на новый коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации в соцсети Facebook.

Сообщается, что мужчина, госпитализированный в инфекционное отделение областной больницы, с 21 февраля путешествовал по Италии.

По данным эпидрасследования, в путешествии и при возвращении домой 26 февраля он чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле мужчина жалуется со вчера. Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента.