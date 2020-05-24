В Харькове 20 медработников областной "инфекционки" заболели коронавирусом

По состоянию на 24 мая 20 сотрудников Харьковской областной инфекционной больницы больны коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Ранее сообщалось о том, что директор Павел Нартов и начмед заболели COVID-19 и были госпитализированы в свое же медучреждение.

По последним данным пресс-службы ХОГА, среди заболевших 3 анастезиолога - заведующий отделением и 2 врача из дополнительных бригад, прибывших в «инфекционку» на усиление.

«Работают сейчас 5 анастезиологов. Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются». – отметили в ХОГА.

Сейчас данным медучреждением руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования Валентина Маслова.

«Она совмещала ХМАПО и «инфекционку», сейчас основным местом будет «инфекционка», - добавили в пресс-службе ХОГА.

Кроме того, методическую помощь оказывает главврач областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь.

«В данный момент в больнице находятся 175 пациентов. Заполняемость начала снижаться. Тем не менее, прямо сейчас ведется работа по выписке и переводу части пациентов в 17-ю городскую больницу. Там развернуто 60 коек (40 общей терапии, 20 - интенсивной). Также 40 коек развернуто в детской «инфекционке» (11 из них уже заполнены). Также готовы подключать 13-ю городскую больницу», – проинформировали в ХОГА.

Как отмечается, нетяжелых пациентов в районах продолжают принимать районные больницы, вошедшие в список учреждений, принимающих больных с коронавирусом.