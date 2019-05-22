В Харькове ищут подростков, которые сбежали из больницы (фото)

22 мая 2019 г. 19:30

Правоохранители разыскивают подростков, которые сбежали из городской клинической больницы № 18.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, Богдан Ермоленко, 2008 года рождения, сбежал из больницы вчера, 21 мая.  

Приметы парня: рост 148 см, худощавого телосложения, светлые волосы и серые глаза. Он был одет в светлую футболку, шорты или штаны и резиновые тапочки. При себе имел рюкзак.

Сегодня, 22 мая, из той же больницы сбежала 17-летняя Екатерина Игнатова. 

Ее приметы: рост 154 см, плотного телосложения, темные курчавые волосы, карие глаза. Была одета в светлую кофту и черные штаны.

Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемых, в полиции просят сообщить по телефонам: 102, 93-50-40 или другим доступным способом.

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