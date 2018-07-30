В Харькове ищут свидетелей ДТП на Центральном рынке, где автобус наехал на женщину

27 июня 2018 года около 16-17 часов на Центральном рынке на терминале «Березовский», расположенном на улице Пискуновской 4\1, произошло ДТП.

Автобус маршрута 40е следованием «Керамзавод-Центральный рынок» госномер АХ 0738 наехал на женщину – пенсионерку 1948 года рождения, которая выходила из этого же автобуса.

Как сообщили родственники женщины, с места ДТП пострадавшую с травмами госпитализировали, однако 5 июля 2018 года Старостина Татьяна Арвидовна – так звали женщину - скончалась в отделении политравмы 4-й больницы скорой и неотложной помощи.

Родственники погибшей женщины просят откликнуться свидетелей данного ДТП по телефонам:

068-891-89-65 (Киевстар) Рита (Viber):

068-135-64-91 (Киевстар) Сергей;

095-877-74-32 (Vodafone) Эдуард Сергеевич (следователь)

Всем очевидцам данного ДТП, предоставившим какую-либо информацию, гарантируется вознаграждение.