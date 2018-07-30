В Харькове ищут свидетелей ДТП на Центральном рынке, где автобус наехал на женщину

27 июня 2018 года около 16-17 часов на Центральном рынке на терминале «Березовский», расположенном на улице Пискуновской 4\1, произошло ДТП.
Автобус маршрута 40е следованием «Керамзавод-Центральный рынок» госномер АХ 0738 наехал на женщину – пенсионерку 1948 года рождения, которая выходила из этого же автобуса.
Как сообщили родственники женщины, с места ДТП пострадавшую с травмами госпитализировали, однако 5 июля 2018 года Старостина Татьяна Арвидовна – так звали женщину - скончалась в отделении политравмы 4-й больницы скорой и неотложной помощи.
Родственники погибшей женщины просят откликнуться свидетелей данного ДТП по телефонам:
Всем очевидцам данного ДТП, предоставившим какую-либо информацию, гарантируется вознаграждение.