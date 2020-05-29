В Харькове коммунальное предприятие решило купить катафалк за 5 миллионов гривен

Харьковское коммунальное предприятие “Ритуал” собирается потратить 5,1 миллиона гривен на приобретение катафалка. Об этом сообщает ХАЦ со ссылкой на портал электронных закупок ProZorro.

КП интересует автомобиль не ниже E-класса, например: Mercedes E-Class, BMW 5 Series, Audi A6, Volvo V90, Jaguar XF или аналоги. Катафалк должен быть оборудован подушками безопасности, системой контроля слепых зон, камерой обзора на 360 градусов, системой автоматического затемнения для зеркал, бесключевым запуском двигателя и климат-контролем.

Тендер на закупку похоронного транспорта был объявлен 28 мая и продлится до конца июня. Победителя выберут в начале августа. По условиям договора, подрядчик обязуется предоставить автомобиль до 15 сентября 2020 года.

В пресс-центре ХАЦ отметили, что КП «Ритуал» за 2019 год получило прибыть 1 млн грн, а в 2018 году прибыль предприятия составила чуть больше 900 тыс. гривен.