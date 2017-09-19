В Харькове осудили серийного насильника

19 сентября 2017 г. 13:25
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Орджоникидзевский районный суд. Харькова признал виновным 27-летнего ранее неоднократно судимого за корыстные преступления харьковчанина в насильственном удовлетворении половой страсти, изнасиловании и грабеже (ч. Ч. 1, 2 ст. 153, ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 186 УК Украины).

По информации первого заместителя руководителя Харьковской местной прокуратуры №3 Ксении Мельник, суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы.

"Прокуратура доказала в суде три эпизода преступлений, совершенных в октябре декабря 2016 года и январе 2017 года. С применением физического насилия злоумышленник затягивал женщин в безлюдные места, где удовлетворял свою половую страсть. Жертвы - женщины 20, 35 и 29 лет, узнали вора ", - пояснила  Мельник.

Приступы человек совершал в районе ул. 12 апреля и парка "Зеленая роща". Одна из пострадавших, 29-летняя харьковчанка, пыталась, воспользовавшись мобильным, вызвать помощь, однако злоумышленник отобрал у нее телефон.

На момент совершения преступления мужчина имел судимости за разбои и грабежи и находился в розыске как условно осужденный, нарушил условия испытательного срока.

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