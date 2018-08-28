В Харькове от самоубийства спасли 19-летнюю девушку

28 августа 2018 г. 11:18
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Как сообщили в пресс-службе патрульно полиции Харьковской области, в ночь на 28 августа патрульным поступил вызов на улицу Космическую.

Заявитель сообщил полицeйским, что 19-летняя девушка оставила записку, в которой сообщала, что намерена навредить себе.

Полицейские обнаружили девушку на восьмом этаже нeдостоенного здания.

Она сообщила патрульным, что собирается спрыгнуть.

В результате переговоров полицeйским удалось отговорить девушку от совершения ошибочных действий.

Девушку полицейские передали бригаде скорой медицинской помощи.

 

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