В Харькове открылся уникальный стартап-центр «SPARK» НТУ «ХПИ»

В рамках празднования 135-летия Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» 25 ноября состоялось торжественное открытие первого в Харькове стартап-центра «SPARK» НТУ «ХПИ». Главная задача Центра — поддержка стартапов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до ее коммерциализации. «SPARK» поможет креативной молодежи реализовать свои бизнес-проекты, а также создаст экосистему, где будут успешно взаимодействовать инкубаторы, инвесторы, менторы, фирмы, стартаперы. Аудитория Центра: молодые ученые, студенты и школьники.

Церемония открытия стартап-центра НТУ «ХПИ» «SPARK» состоялась при участии представителей Министерства образования и науки Украины, Харьковской облгосадминистрации, Харьковского городского совета, НТУ «ХПИ», других университетов Украины, школ, колледжей и техникумов Харькова, бизнес-инкубаторов: eō Business Incubators, Chernovetskyi Investment Group (CIG).

Справка:

Среди услуг стартап-центра «SPARK» НТУ «ХПИ»: стартап-школа, преинкубационная программа Innovation Bootcamp, менторство, коучинг, экспертная поддержка, консультирование, информирование, обучение, проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, бизнес-игр, co-working, площадка для мероприятий, технологическая экспертиза стартапа. В частности, выпускники Innovation Bootcamp имеют возможность подготовиться к участию в международных и украинских стартап-проектах, таких как eō Business Incubators и CIG. Спикеры Центра — инвесторы, представители фондов, ведущих консалтинговых агентств, бизнесмены как Украины, так и США. Формат работы «SPARK» — офлайн и онлайн. Площадь стартап-центра «SPARK» — более 600 кв.метров, он рассчитан на 150 мест.

Ближайшие мероприятия «SPARK»: «Разработка и апробация новых образовательных подходов по развитию инженерного предпринимательства» при грантовой поддержке Посольства США, Киев, Украина (26.11.2020); Прямые эфиры Дней открытых дверей Политеха (29.11.2020); Начало преинкубационной программы Innovation Bootcamp (30.11.2020 — 12.12.2020).