В Харькове подорвали трубу котельной бывшего завода (видео)

Сегодня, 25 мая, рабочие путем подрыва демонтировали трубу бывшего завода хромовых кож на улице Шевченко, 327 в Харькове.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

По их данным, 70-метровую кирпичную трубу демонтировали для того, чтобы освободить место для строительства нового многоэтажного дома.

Для демонтажа объекта использовали вещество "Аммонит № 6ЖВ".

В тротиловом эквиваленте общая мощность взрыва составила 11 килограммов.

По данным работников, проводивших подрыв трубы, процесс прошел по плану.

Соответствующее видео момента подрыва также было опубликовано в соцсетях.