В Харькове появилась станция метро "Турбоатом"

Станцию метро "Московский проспект" окончательно переименовали - теперь она называется "Турбоатом". Об этом сообщили в КП "Харьковский метрополитен".

"Во исполнение решения от 16.10.2019 года № 1812/19 "О переименовании станции метрополитена" 30 сессии 7 созыва Харьковского городского совета и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды завершены основные работы по переименованию станции метрополитена "Московский проспект" в станцию "Турбоатом", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря КП "Харьковский метрополитен" Алексея Битнера, в метро по-новому озвучивают станцию в вагонах, также сменили информационные указатели и схемы.