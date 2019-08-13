В Харькове продавали футболки с «российским» Крымом

Футболки с принтом оккупированного Крыма, как части России, продавали в одном из харьковских торговых центров. После жалобы покупателей, футболки с прилавков убрали. Администрация магазина инцидент не комментирует. Юристы говорят: такой случай может быть квалифицирован как посягательство на территориальную целостность Украины.

Інформація про те, що в одному з харківських торговельних центрів продають футболки, де окупований Крим - частина Росії, вчора з'явилась в соцмережах. Зараз футболок у продажу вже немає. Адміністарція магазину відмовляється коментувати ситуацію у будь-якому вигляді - і телефоном, і на камеру. У приватній бесіді розповіли - футболки з'явились у продажу за недоглядом. Це продукція данського бренду, відшита у Пакистані до Чемпіонату світу з футболу-2018. Адміністрація магазину вдячна покупцям, які це помітили, та наголошує на своїй волонтерській діяльності та допомозі українським військовим.

Футболки продавали в одном из торговых центров на Салтовке. Сейчас на стойке такой продукции нет. И все же подобный товар на полках может быть расценен как посягательство на территориальную целостность Украины, - говорит адвокат Роман Чумак. Наказание за это - до пяти лет колонии. Но только в случае, если будет доказано преступное намерение и призыв признать аннексию Крыма, - объясняет юрист.

Роман Чумак, адвокат:

Але дуже важко довести наявність умислу особи на вчинення цього злочину. Співробітники магазину при отриманні товару повинні були звернути увагу на ті зображення голографічні, які були розміщені на тих футболках. Наприклад, у наступному випадку можуть бути заклики до повалення конституційного ладу в Україні. Відповідно - це серйозне звинувачення. Тому співробітники магазину зобов'язані здійснювати вхідний контроль товару, який входить до магазину на продаж.

По словам Чумака, недавно в одной из крупных торговых сетей продавали школьные тетради с картой Украины без оккупированного полуострова. Тогда администрация сети принесла извинения на своей официальной странице.