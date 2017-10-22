В Харькове прошел первый в Украине забег по взлетной полосе

Пробег по взлетно-посадочной полосе «Kharkiv Airport Run» прошел вчера, 21 октября, в Международном аэропорту «Харьков».

Как рассказали в пресс-службе горсовета, в нем приняли участие более 300 профессиональных спортсменов и любителей, которые пробежали на выбор одну из двух дистанций – 5 или 10 км.

По итогам соревнований лучший результат среди мужчин - 31 мин. 19 сек. - показал чемпион Украины на 10 км 2014-2017 годов Дмитрий Лашин (Белая Церковь), вторым за 32 мин. 16 сек. дистанцию преодолел серебряный призер чемпионата Европы среди полицейских на 3 км с препятствиями Павел Олейник (Чернигов), а третьим с результатом 32 мин. 19 сек. к финишу пришел победитель и призер международных стартов Павел Верецкий (Николаев).

Среди женщин первенство одержали харьковчанки - бронзовые призерки Кубка Европы на 10 км в командном зачете. Юлия Шматенко пробежала дистанцию первой за 33 мин. 46 сек., а второй с результатом 34 мин. 30 сек. стала Алена Сердюк. Третье место завоевала спортсменка из Белой Церкви, чемпионка Украины по кроссу, участница чемпионатов мира и Европы Дарья Михайлова, которая пробежала 10 км за 34 мин. 45 сек.

Победители и призеры получили подарки от одной из авиакомпаний – билет в обе стороны на одно из направлений географии полетов.