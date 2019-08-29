 

В Харькове прошел повторный конкурс на перевозки по областным маршрутам: кто выиграл?

29 августа 2019 г. 15:00
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Сегодня, 29 августа, в Госпроме состоялся повторный конкурс на перевозки в Песочин, Люботин и Солоницевки. 

Как сообщили представители Харьковского антикоррупционного центра, на конкурс пришел весго один участник – представитель ТОВ "Укравтотранс Плюс", которое сейчас выполняет перевозки.

«Никого больше на конкурс физически не пропускали», - отметил Дмитрий Булах и добавил, что на место была вызвана  полиция, которая приехала через 35 минут.

По словам антикоррупционеров, жители Песочина, присутствовавшие на заседании, хотели задать вопросы участнику конкурса, однако на них он отвечать не хотел.

«Начальник Управления Укртрансбезпеки в Харьковской области Евгений Шатохин затыкает всем рот. И говорит, что все жалобы и обращения в письменном виде и на них когда то ответят», - рассказал в Фейсбук представитель ХАЦ Павел Новик.

Предыдущий победитель - днепровская фирма Интерспецмаркет не приехали.  Они считают, что их договор действующий.

Напомним, ООО «Интерспецмаркет» стало победителем конкурса на перевозку пригородными автобусами по маршрутам: Харьков-Песочин (Мобиль), Харьков-Люботин (Караван), Харьков-Солоницевка, Харьков-Люботин, Харьков-Люботин (через Старый Люботин). Но это решение было  обжаловано в суде.

На входе в управление ОДА, по словам Новика, находилась группа парней, весьма смахивающих на титушек.

"Уютные, олдскульные, ламповые 90-е", - описали обстановку, в которой проходил конкурс, антикоррупционеры.

Также активисты опубликовали фото с места проведения конкурса.

"Прозрачный», короче, конкурс получился", - резюмировали в ХАЦ.

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