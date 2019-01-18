В Харькове прошел шахматный “Матч столиц”

В Харькове состоялось масштабное шахматное мероприятие “Матч столиц” — за досками встретились команды лучших шахматистов Харькова и Киева, по 20 человек с каждой стороны. Турнир, организованный Харьковской областной федерацией шахмат, длился два дня и проходил в Premier Palace Hotel Kharkiv. Победителем “Матча столиц” в итоге стала команда киевских шахматистов.

“Матч столиц - очень важное событие не только для Харькова, но и для всей шахматной Украины. Пожалуй, впервые за досками встретились команды такого уровня и представительства - здесь действительно были лучшие спортсмены страны. Уверен, что мероприятие сделало очень многое для популяризации шахмат в городе и области - сотни зрителей пришли посмотреть на своих кумиров, приняли участие в сеансах одновременной игры, десятки школьников записались в бесплатные шахматные кружки”, - сказал вице-президент областной федерации шахмат Александр Ковчан.

В матче приняли участие двукратные Олимпийские чемпионы Павел Эльянов и Александр Моисеенко, четырнадцатая чемпионка мира и первая среди украинских шахматисток Анна Ушенина, чемпион мира в командном зачете Владимир Баклан, серебряный призер Всемирной шахматной Олимпиады-2018 Юлия Осьмак, самый молодой гроссмейстер Европы Кирилл Шевченко, чемпион мира до 10 лет по рапиду и блицу Тихон Черняев. Кроме того, в рамках “Матча столиц” прошел турнир среди школьников, в котором приняли участие 164 ребенка. По словам президента Харьковской областной федерации шахмат Александра Грановского, главная цель “Матча столиц” - пробудить интерес к шахматам среди детей школьного возраста.

“Я поздравляю с победой киевлян, а также всех, кто принимал участие в этом товарищеском турнире. Я знаю, что было не просто, борьба была острая и не все остались довольны своими результатами. Это значит, что мы подвели черту, сравнили свои знания и теперь знаем, что делать дальше. Уверен, что в скором времени Харьков покажет совершенно другой результат. Важно также, что мы провели турнир среди школьников - это именно те шахматисты, которыми мы в будущем будем гордиться. К сожалению, в Украине по той или иной причине этот вид спорта не является популярным, у федераций не всегда есть возможности привлекать и обучать таких детей. Мы постараемся в Харькове этот вопрос изменить. Во всяком случае, я сделаю все, что от меня зависит”, - сказал Александр Грановский.

По словам олимпийской чемпионки по шахматам, харьковчанки Анны Ушениной, подобные мероприятия крайне важны для развития шахмат в Украине.

“Первый раз я участвую в подобном мероприятии - не припомню, чтобы турниры проводились на таком высоком уровне. Это хорошая идея и я надеюсь, что это будет продолжаться. Мне понравилась идея играть между городами - c удовольствием приму участие в ответном матче в Киеве”, - подчеркнула Анна Ушенина.

Харьковская областная федерация шахмат выражает благодарность Premier Palace Hotel Kharkiv за помощь в организации турнира.

Напомним, в конце прошлого года президентом Харьковской областной федерации шахмат был избран Александр Грановский.