В Харькове простились с погибшими в смертельной аварии на Сумской

На 10 кладбище собрались родственники погибших, родные, соседи, коллеги и сокурсники младшей жертвы. Море цветов и венков - люди не сдерживают эмоций и слез. Женщин похоронили в одной могиле. Алла Сокол была гражданской женой бойца АТО Владимира Янчука, военнослужащего 93 бригады, который погиб в 2014 году на Донбассе. От семьи осталась одна бабушка, которая до сих пор говорит о своих родных девушках в настоящем времени:

Людмила Фабрис, бабушка Насти Сокол

Она очень талантливая, пела, танцевала, играла на гитаре. Проработала много лет в налоговой инспекции. Вот люди пришли проводить ее к моргу. Внучка – 26 числа должно исполниться 20 лет, она сама поступила в университет.

Учительница английского языка Насти Сокол не может удержать эмоций, говорит, что девушка была очень талантливая не только в изучении языков.

Марианна Колесниченко, учительница английского языка погибшей Анастасии Сокол

Она очень, бесконечно талантливая была девочка, очень умная способная к языкам. А еще я руководитель команды КВН и она дважды успела поиграть в команде. Ребенок был замечательный, порядочный, очень воспитанный, горе такое, что просто слов нет.

Настя изучала в педагогическом университете английский и японский языки. Проститься с одногруппницей пришел почти весь курс.

Анастасия, подруга Насти Сокол

Мы с ней 12 лет дружили, от А до Я, и я хотела с ней дружить до старости, чтоб мы были рекордсменами по дружбе.

Настя с мамой договорились встретиться в центре города, чтобы вместе ехать домой. Надо было перейти дорогу и спуститься в метро, женщина с дочкой на тротуаре дождались зеленого.

Людмила Фабрис, бабушка Насти Сокол

Я сегодня видела видео – они только подошли, два шага сделали – и сразу их сбили. если бы две секунды назад – они б остались наверное живы.

На место трагедии харьковчане постоянно приносят цветы. Люди говорят - надеются на объективное следствие и справедливый суд.

Валерия, харьковчанка

Мне жалко абсолютно всех, и виновницу. Но это очень тяжелый и страшный урок всем тем, кто покупает своим детям автомобили, права, с мыслями я сам этого не имел, а ребенку хочу дать светлое будущее.

Прощание с Александром Евтеевым, который тоже стал жертвой аварии, произошло накануне, 20 октября, в городе Сумы. Еще одну погибшую похоронили в Красноградском районе Харьковской области.

