В Харькове решили увековечить память Кернеса.

На сегодняшней сессии за принятие такого решения проголосовали 64 депутата.

Правда как именно сохранят память о Кернесе, в горсовете ещё не решили.

Решение предполагает право на разработку юридических документов, в том числе внесение правок в Положение о почетном харьковчанине, ведь сейчас звание нельзя присуждать умершему.

После того, как положение будет изменено, оно ещё раз будет вынесено на очередную сессию для голосования.

Представители ОПЗЖ попросили не спешить с увековечиванием, так как, по их мнению, до 40 дней принимать такое решение - «сектантство» Об этом заявил депутат Невядомский.

Но депутаты все равно дали старт изменению юридических документов.