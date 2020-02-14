В Харькове стремительно тает снег. Люди жалуются на неубранные улицы

Снег, который накануне засыпал улицы города, продержался не долго. Выглянуло солнце и кучи снега на тротуарах превратились в, так называемую, "кашу" и лужи. Но, несмотря на это, харьковчане говорят: в принципе, передвигаться можно, ведь снеговое нашествие оказалось скоротечным.

Виталий, харьковчанин

Хочется, конечно, чтобы лучше было, но это всё равно терпимо. По сравнению, лет так четыре, или пять взять, еще хуже было. Вообще этого не было. Практически даже возле бордюров мало снега лежит.

Сутра уборкой улиц от тающего снега занимаются более полутора тысяч дворников, отчитываются в Харьковском горсовете. Например, по центральным улицам уже можно передвигаться, более-менее, спокойно. А вот подальше от центра, люди только и жалуются на работу коммунальщиков.

Марина, харьковчанка

В принципе, по городу чистят и убирают - это заметно. Но во дворах, когда посмотреть, зайти, вот даже в любой двор: снег и лужи, лужи ужасные.

Николай, харьковчанин

Вот посмотрите: насыпали песка, да. Люди все за собой это тащат. Потому что не убирается, не счищается нигде. Вот где фирмы есть, ихний участок, - они как-то работают. Остальное нет.

Мокрый снег и лужи - не только преграда передвижению, но еще и опасность. На такой смеси можно запросто подскользнуться и заработать несколько травм.

Олег, харьковчанин

Это я сегодня вот подымался. Я, к сожалению, транспортом пользоваться не могу, у меня синусоиды сдвинуты, передо мной пожилая женщина, на лестничке там, поехала. Двадцать минут скорую ждали.

Остатки снега на улицах Харькова, при такой погоде, продержатся еще несколько дней. А пока лучше следить за каждым шагом по неубранным тротуарам.