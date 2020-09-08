В Харькове трижды за неделю напали на офис ЛГБТ-сообщества

Неизвестные били окна, оставляли на стене оскорбительные надписи и забрасывали двери яйцами. Сотрудники офиса сообщили о нападениях полицию и уверены: все нападения были совершены на почве ненависти, и виновных надо найти и привлечь к ответственности.

Це пяте вересня, майже третя година ночі, люди втрьох прийшли з пакетом, почали кидати яйця, а ось людина зараз малює на фасаді будівлі, і ось вони вже йдуть

На этом видео с камер наблюдения нападающие даже не скрывают лиц. Сотрудники ПрайдХаба рассказывают: за последнюю неделю на их офис нападали трижды. Всегда ночью. Последствия последнего - вот такая надпись и крест на стене

СТАНИСЛАВА ПЕТЛИЦА, координатор ПрайдХаба

Це напади, які створені за грунтом ненависті до ЛГБТ-спільноти, і вони скоєні, щоб залякати ЛГБТ-спільноту, показати свою якусь владу над цим містом. Тому що ми цього року робим дуже багато інтервенцій саме в місті і показуємо, що ми є, ми живі люди і також маємо право на вільне існування і маємо право на своє приміщення

По словам сотрудников офиса, нападавшие хотят сорвать завершающее и традиционно самое массовое мероприятие Прайд-недели - Марш равенства. Он состоится уже в это воскресенье. Учитывая требования карантина, на этот раз выбрали формат автопробега. Его маршрут держат в тайне, впрочем, согласуют с полицией

СТАНИСЛАВА ПЕТЛИЦА, координатор ПрайдХаба

Ми зробили Автопрайд таким безпечним, тому що зараз пандемія, і є певні карантинні міри, і ми не хочемо ризикувати учасниками та учасницями Автопрайду, і ми зробимо перший Автопрайд в Україні взагалі. Такого ще до нас не було

Обо всех фактах нападений сообщили в полицию и ожидают результатов расследования.